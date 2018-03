Bundesliga verlängert die Zusammenarbeit mit Tipico

Die höchste österreichische Fußball-Liga wird auch in Zukunft unter dem Namen Tipico-Bundesliga firmieren. Das gab die Liga am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Demnach wurde das ursprünglich mit Saisonende auslaufende Sponsoring-Abkommen mit dem Wettanbieter um zwei Jahre verlängert, eine dritte Saison ist als Option ebenfalls inkludiert.

"Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft mit unserem Bewerbssponsor Tipico langfristig verlängern konnten", zeigt sich Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer zufrieden. "Wir starten mit einem innovativen und bewährten Partner in die neue Bundesliga-Ära und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg."