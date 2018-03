Die Bundesliga und ihr Kampf um den Vertrag mit tipico

Der Hintergrund ist ein höchst politischer: Vom neuen Finanzminister Löger ist eine Gesetzesnovelle geplant, die allen nicht in Österreich lizenzierten Sportwetten-Anbietern verbietet, online "nebenbei" Glücksspiele anzubieten. Diese Verschärfung wird auch auf EU-Ebene forciert. Während der Markt für Sportwetten in Österreich liberalisiert ist, gibt es nur eine staatliche Konzession für legales Online-Gücksspiel, und zwar für win2day.at. Der Rest bewegt sich in einem Graubereich, der lukrativ ist, aber kaum sanktioniert wird.

Ein Besuch auf der Homepage von tipico zeigt, dass der "Casino"-Bereich nur einen Klick entfernt ist. Nach einer Registrierung kann in kurzer Zeit viel Geld in Spiele investiert werden, die mit Sportwetten nichts zu tun haben. Ein Insider erklärt: "Die Anbieter ohne Sitz in Österreich können auf Sportwetten attraktivere Quoten anbieten, weil sie damit nicht unbedingt Geld verdienen müssen. Große Gewinnspannen gibt’s dann, wenn die Nutzer online zu den Glücksspielen weitergeleitet werden."

Seit die Regierungspläne bekannt wurden, lobbyieren die Wettanbieter ohne Sitz in Österreich gegen die Reform. Ihr Druckmittel: In Österreich wird viel investiert.

Wie bei tipico über das Liga-Sponsoring, aber auch durch die Förderung einzelner Vereine oder den Kauf von Stadionnamen. Sollten diese Gelder versiegen, hätte Österreichs Kick große Finanzierungslücken zu füllen.

Um noch mehr Geld geht es beim neuen TV-Vertrag, der ebenfalls seiner Unterzeichnung harrt. Zuletzt wurde noch gestritten, ob die geplanten vier Livespiele auf A1 TV als Free-TV bezeichnet werden dürfen, wenn das Signal kostenlos für alle freigeschalten wird.