Vor dem Bundesliga-Start: Die Alleinherrschaft von Bayern München

Und so bleibt in England auch die Führungsstärke von Bayern München unerreicht. Den rund 78 Prozent des deutschen Rekordmeisters an der Liga-Spitze stehen in der Premier League rund 35 Prozent von Manchester City gegenüber. Die Citizens führten 131 von 377 Spieltagen die Premier League an. Auf den Plätzen folgen Chelsea mit 85 (rund 23 Prozent) sowie Liverpool mit 67 (18 Prozent).

Der Titelkampf in England verspricht also deutlich spannender zu werden als jener in Deutschland. Die Bayern können sich wohl auch diesmal nur selbst schlagen.