Bundesliga-Überraschung: Auch die Admira knackt Salzburgs DNA

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Salzburger die Gegner in Österreich reihenweise aus den Stadien geschossen haben. Es reicht momentan in der Bundesliga wenig, um gegen Salzburg zu punkten. Dafür sind eine Fünferkette in der Abwehr und drei defensive Mittelfeldspieler davor genug, die gemeinsam die Räume extrem dicht machen. Nach St. Pölten kam so auch die Admira gegen den Serienmeister zu einem Remis.

„Es war ein komisches Spiel. Die Admira hat tief und stark verteidigt. Wir haben nicht verloren, es ist also nichts passiert. Aber wir müssen lernen aus den letzten beiden Spielen, in denen wir sehr dominant waren. Das dürfte ein guter Matchplan gegen uns sein. Wir müssen uns darauf besser einstellen“, meinte Salzburg-Trainer Jesse Marsch, der offensichtlich noch kein Rezept gefunden hat, wie seine Mannschaft mit der neuen Situation umgehen soll.