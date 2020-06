Trainerkarussell mit Schleudergefahr

Anfang April verkündete Adi Hütter seinen Abschied aus Grödig. Der 44-Jährige will in seiner Trainer-Karriere den nächsten Schritt machen. Mit der Austria wurde er in Verbindung gebracht. Mit 1860 München, RB Leipzig und mit Salzburg, sollte Roger Schmidt dem Ruf der Deutschen Bundesliga folgen. Und dann wäre da noch die Option Ried.

Fakt ist, Hütter hat bei der Wahl des neuen Arbeitsplatzes keinen Stress und Grödig braucht im zweiten Bundesligajahr einen neuen Coach. Diesen will man bereits in St. Pölten gefunden haben: Gerald Baumgartner will die Niederösterreicher trotz Vertrag bis 2015 schon wieder verlassen, weil das Budget gekürzt und ein Aufstieg nicht möglich sein wird. Der SKN braucht Geld und verlangt für seinen Trainer, der den Klub ins Cup-Halbfinale gegen Sturm Graz (7. Mai) geführt hat, 100.000 Euro Ablöse. Das erste Angebot von Grödig-Manager Christian Haas war aber nur ein Viertel davon. Ein weiteres soll folgen. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Einigung ist groß.