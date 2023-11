Nach Horror-Start: Der erste Bundesliga-Trainer muss gehen

Mader war im Sommer 2021 mit Co-Trainer Martin Schneider, der den Klub auch verlassen muss, von Dornbirn nach Lustenau gewechselt. Gleich in ihrer ersten Saison holten sie mit der Austria den Meistertitel in der zweiten Liga und feierten die Rückkehr in die Bundesliga. Die vergangene Saison schloss man auf Platz acht ab. Aktuell liegt der Verein mit nur drei Punkten aus 14 Spielen fünf Zähler hinter der WSG Tirol am Tabellenende.