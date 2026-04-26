Bundesliga live: Bleibt Sturm Erster, entführt die Austria Punkte?

In Graz treffen sich zwei Teams, die nach den vergangenen beiden Runden etwas gutzumachen haben. Sturm kam gegen den LASK mit zwei blauen Augen davon (1:1, 1:1), die Wiener Austria rutschte mit zwei 1:3-Niederlagen gegen Salzburg ans Tabellenende der Meistergruppe ab.

Bei Sturm war zuletzt die Harmlosigkeit in der Offensive frappierend, vor allem beim jüngsten 1:1 gegen den LASK mit zwei Mann mehr. „Wir freuen uns, nach den beiden Unentschieden weiterhin ungeschlagen in der Meistergruppe zu sein, wollen am Sonntag aber ganz klar auf Offensive setzen und voll auf Sieg spielen“, erklärte Fabio Ingolitsch, der wieder auf Jacob Hödl zurückgreifen kann.

Die entscheidende Phase läuft für die Austria enttäuschend. „Wir müssen der Realität ins Auge schauen und anerkennen, dass wir in der Meistergruppe nur punkten können, wenn wir als Kollektiv auf Top-Niveau funktionieren“, gestand Trainer Stephan Helm.

Bilanz

Zum Start der Meistergruppe siegte Sturm mit 5:2 bei der Austria, blieb aber zuvor in sieben Spielen gegen die Wiener sieglos.