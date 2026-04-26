So steht es in Wien: Rapid spielt um den Rekord, Salzburg um Platz 1
Auch vier Spiele ohne Sieg halten die Rapid-Fans nicht vom Besuch des Allianz Stadions ab.
Gegen Salzburg gibt es ein volles Haus. Sonntagmittag waren nur noch vereinzelte Restkarten erhältlich.
Lediglich im Salzburg-Sektor bleiben rund 1.700 Plätze frei.
Angepfiffen wird bereits um 14.30 Uhr, hier sehen Sie, wie es in Hütteldorf steht:
Salzburg hat sich zuletzt mit dem gewonnenen Doppel gegen die Austria wieder in die Spitzengruppe katapultiert, Rang eins ist in Sichtweite.
Rapid hat 2026 bereits zwei Mal gegen Salzburg gewonnen. Das ist höchst ungewöhnlich, angesichts der schwachen Bilanz der Hütteldorfer gegen die Bullen.
Deshalb gibt es heute die Chance auf eine historische Bestmarke: Drei Siege in Folge sind gegen Red Bull noch nie gelungen. Zuletzt schaffte das Rapid gegen Salzburg noch gegen die violette Austria, im Jahr 2004.
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