So steht es in Wien: Rapid spielt um den Rekord, Salzburg um Platz 1

Auch vier Spiele ohne Sieg halten die Rapid-Fans nicht vom Besuch des Allianz Stadions ab.

Gegen Salzburg gibt es ein volles Haus. Sonntagmittag waren nur noch vereinzelte Restkarten erhältlich.

Lediglich im Salzburg-Sektor bleiben rund 1.700 Plätze frei.

Angepfiffen wird bereits um 14.30 Uhr, hier sehen Sie, wie es in Hütteldorf steht: