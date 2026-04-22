Fußball

Bundesliga live: Das große Spiel um Platz eins, Teil zwei

Sehr rasant ging es am Sonntag beim 1:1 zwischen dem LASK und Sturm zu. Wie steht es beim "Rückspiel" in Graz?
Harald Ottawa
22.04.2026, 20:00

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Das nächste heiße Spiel zwischen Sturm und LASK wird erwartet

Sturm Graz hat den Angriff des LASK auf die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem Auswärts-1:1 am Sonntag noch abwehren können. Nun treffen sich die beiden Topteams mit verändertem Heimrecht neuerlich, der Meister verteidigt dabei in Graz zum Abschluss der 6. Runde der Meistergruppe seinen Zwei-Punkte-Vorsprung.

LASK zu Gast bei Sturm: Das nächste heiße Duell um Platz eins

Der LASK, in Linz das bessere Team, könnte mit einem Sieg erstmals seit der Saison 2022/2023 wieder die Tabellenführung übernehmen. Trainer war auch damals Didi Kühbauer, der im Herbst an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.

Nach dem Auftritt in Linz habe man laut Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch „einiges gutzumachen“. Man müsse den Gegner aufgrund seiner physischen Wucht weiter vom Tor weghalten, mehr Druck auf den Ball ausüben.

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