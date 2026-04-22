Bundesliga live: Das große Spiel um Platz eins, Teil zwei

Sturm Graz hat den Angriff des LASK auf die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem Auswärts-1:1 am Sonntag noch abwehren können. Nun treffen sich die beiden Topteams mit verändertem Heimrecht neuerlich, der Meister verteidigt dabei in Graz zum Abschluss der 6. Runde der Meistergruppe seinen Zwei-Punkte-Vorsprung.

Der LASK, in Linz das bessere Team, könnte mit einem Sieg erstmals seit der Saison 2022/2023 wieder die Tabellenführung übernehmen. Trainer war auch damals Didi Kühbauer, der im Herbst an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.

Nach dem Auftritt in Linz habe man laut Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch „einiges gutzumachen“. Man müsse den Gegner aufgrund seiner physischen Wucht weiter vom Tor weghalten, mehr Druck auf den Ball ausüben.