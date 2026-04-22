Bundesliga live: Die Austria will in Salzburg Revanche

1:3 hat die Austria am Sonntag daheim gegen Salzburg verloren. Dementsprechend motiviert gehen die Veilchen in die heutige Partie - sie wollen Revanche (18.30/live auf Sky). Während für die Wiener der Titelzug mit der jüngsten Niederlage abgefahren sein dürfte, können die Bullen plötzlich doch wieder nach oben schielen. Mit einem weiteren Erfolg gegen die Veilchen wären sie endgültig zurück im Meisterrennen.