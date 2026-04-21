"Retourmatch" in Graz: Das nächste heiße Duell um Platz eins

Meisterlich ist der Meister eher weniger unterwegs. Das liegt nicht an der matten Darbietung beim LASK, wo man ein glückliches 1:1 entführte, sondern an der Punktezahl. Noch nie hatte ein Leader seit der Einführung des neuen Liga-Formats (2018) so wenig Punkte vor dem Rückrundenstart des Meister-Play-offs. Auch Sturm in den jüngsten zwei Meistersaisonen nicht. Derzeit halten die Steirer bei 28 Zählern, im Vorjahr führte man nach 27 Runden mit 33 Zählern die Tabelle an, in der Saison 2023/2024 hatte man wie der damalige Leader Salzburg zu diesem Zeitpunkt 35.

An Fabio Ingolitsch, der seit Winter das Trainerzepter schwingt, liegt dies sicher nicht – Sturm ist seit acht Partien unbesiegt. Vor dem nächsten Duell um Platz eins in Liebenau gegen den LASK am Mittwoch (20.30). „Wir müssen vor allem schauen, dass wir weniger Torchancen zulassen, dass wir den LASK mehr vom Tor weghalten. Das ist uns in Linz weniger gut gelungen.“ Dass Sturm an der Spitze steht und in der Meistergruppe noch unbesiegt ist, liegt vor allem an der neuen Stabilität. „Wir haben nicht das Team, das über die besten Einzelspieler verfügt. Aber wir haben gezeigt, was mit dem Kollektiv alles zu erreichen ist. Außerdem haben wir in entscheidenden Phasen mutige Entscheidungen getroffen.“

Der Aufreger Natürlich wurde auch am Dienstag noch über das „Hinspiel“ beim LASK diskutiert. LASK-Trainer Didi Kühbauer war über die Elferscheidung „schockiert. Es hat nur einen gegeben, unten in Wien, der das gesehen hat“, sagte Kühbauer nach dem Duell zwischen Sturms Ryan Fosso und Ismaila Coulibaly. Der VAR räumte mittlerweile einen Fehler ein. In Graz sah man es anders: „Für mich war es ein klarer Elfer. Ich bin auch verwundert, dass nicht über den Ausgleich diskutiert wurde. Kalajdzic hat sich mit beiden Händen auf Koller aufgestützt“, sagt Ingolitsch.

Fest steht: Gewinnen die Grazer, liegen sie fünf Punkte vor den Linzern. Gibt es eine Heimniederlage, ist der LASK erstmals seit der Saison 2022/2023 Tabellenführer – auch damals hieß der Trainer Kühbauer.