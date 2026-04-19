Bundesliga-Schlager live: Das Duell um Platz eins

Der Zweite empfängt den Ersten: Im Titelkampf der Admiral Bundesliga kommt es am Sonntag in Linz (17.00) zum ersten Showdown zwischen dem LASK und Sturm Graz . Mit einem Heimsieg kann das Team von Coach Didi Kühbauer dem zwei Zähler vor ihm liegenden Meister die Tabellenführung entreißen.

Der LASK gewann in der zweiten Amtszeit von Kühbauer sechs seiner acht Liga-Heimspiele, der 55-Jährige ist als Coach zudem seit fünf Meisterschaftsduellen mit den Grazern ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis). Sturm fühlt sich mittlerweile in der Rolle des Gejagten wohl, vor zwei Wochen wurde bereits der Angriff von Rapid auf die Tabellenführung mit einem 2:0-Sieg abgewehrt. Die Grazer, bei denen Fabio Ingolitsch sein 50. Bundesliga-Spiel als Trainer absolviert, sind zudem seit sieben Spielen unbesiegt.