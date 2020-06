Sturm erwacht und stoppt Salzburgs Solo

Darko Milanic (Sturm-Trainer): "Besonders in der ersten Hälfte hatten wir viele Probleme. Unsere Ballverluste hat Salzburg sofort genützt und Druck erzeugt. In der zweiten Hälfte haben wir sogar schön kombiniert, ein Tor gemacht. Auch, weil wir ein bisschen mutiger waren und mehr Platz gehabt haben. Die Reaktion der Spieler in der Kabine lässt mich hoffen, dass es bergauf geht. Aber ein Punkt verändert gar nichts. Wir müssen weiter hart arbeiten."

Roger Schmidt (Salzburg-Trainer): "Wenn man ein Spiel so im Griff hat, muss man es auch gewinnen. Aber wir haben es vor und kurz nach der Halbzeit verabsäumt, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Wir haben in der zweiten Hälfte einige unnötige Fehler gemacht, einer davon hat zum Ausgleich geführt. So müssen wir akzeptieren, dass es nur ein 1:1 geworden ist."