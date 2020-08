Bundesliga: Stefan Maierhofer steht vor Wechsel zur Admira

Für Maierhofer wäre die Südstadt die 19. Station in seiner langen Karriere, in der Bundesliga spielte der Niederösterreicher für Rapid Wien, Red Bull Salzburg, Wr. Neustadt, Mattersburg und im Frühjahr beim sportlichen Absteiger WSG Tirol. Dazu kommen Klubs in Deutschland (Bayern, Fürth, Koblenz, Köln, Duisburg), England (Wolverhampton, Bristol City, Millwall), in der Slowakei (Trencin) und der Schweiz (FC Aarau).