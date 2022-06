Bundesliga startet mit Spitzenspiel in die neue Saison

In der ersten Runde der österreichischen Bundesliga muss die Wiener Austria, die mit drei Punkten Rückstand in die Saison startet, gleich zum Meister nach Salzburg anreisen. Das Auftaktspiel der Saison 2022/23 am 22. Juli könnte damit gleich ein Spitzenspiel werden.

Am Samstag, 23. Juli reist die Austria Klagenfurt zum LASK nach Linz, Sturm Graz ist beim WAC zu Gast. Am Sonntag empfängt Aufsteiger Lustenau die WSG Tirol, Hartberg Altach und die SV Ried muss nach Hütteldorf zum SK Rapid.

Der gesamten Spielplan ist auf der Homepage der Bundesliga zu finden: