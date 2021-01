Salzburg setzt die beiden gedopten Spieler vorerst ein

Die Salzburger haben laut Reiter einen Anwalt eingeschaltet und sind im engen Kontakt mit der UEFA. "Wir können das Verfahren nicht beschleunigen. Wir wissen alle, in was für Zeiten wir leben. Das macht es nicht einfacher, wenn es zu Anhörungen sowie zu einer Verhandlung kommt. Aber wir gehen davon aus, dass es bis Ende Februar, Anfang März zu einem Urteil kommen wird", erläutert der Manager weiter, der seinen Vertrag bei den Salzburgern vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert hat. Das wurde am Freitag ebenfalls bekannt gegeben.

Trainer Jesse Marsch betonte, dass die beiden Spieler ein Thema für den Match-Kader gegen Altach am Sonntag sind. Das Gerücht, dass ein Nicht-Einsetzen der Spieler die Dauer der Sperre wie in anderen Sportarten verkürzen würde, hat sich laut Reiter hingegen nicht bestätigt. Der 49-Jährige betonte, dass Sportler gemäß Anti-Doping-Gesetz selbst für die Einnahme von Substanzen verantwortlich sind, verwies auf die „grobe Fahrlässigkeit und ein wirkliches Verschulden in der medizinischen Abteilung des Verbandes“.