Salzburg hatte gegen Hartberg Probleme, bleibt aber Tabellenführer

Sturm bleibt nach dem 2:0 gegen Lustenau an Salzburg dran

Es war kein historisches Match für Sturm Graz, aber dank des 2:0-Sieges gegen Lustenau bleiben die Grazer an Tabellenführer Salzburg dran.

Beim Debüt von Interimstrainer Alexander Schneider begann Lustenau gar nicht wie ein Schlusslicht, Rhein prüfte Maric, Sturms geforderter Torwart-Debütant entschied sich für die Faust als Abwehrmethode. Hand und Fuß hatte es nicht, was der Vizemeister und Cupsieger bot, es fehlten die PS und die zündenden Momente. Prass und Sarkaria hatten Chancen, gefährlicher waren aber überraschenderweise die Gäste – Zählbares schaute aber nicht heraus. Zumindest zeigten sich die in dieser Saison noch sieglosen Kicker aus dem Ländle verbessert. Das bewies die Statistik an Torschüssen: 11 Lustenau, 7 Sturm.

Die bis dahin beste Chance von Sarkaria vereitelte kurz nach der Pause noch der starke Goalie Schierl, nach dem Eckball traf aber der zuletzt in starker Form agierende Tomi Horvat mit seinem starken linken Fuß, für den Slowenen war es das vierte Saisontor. Als dann Lustenaus Diallo nach einem Ellbogenschlag gelb-rot sah, war die Partie so gut wie gelaufen. Der derzeit etwas glücklose Wlodarczyk vergab eine „Hunderter“. Nachdem Sarkaria erneut eine Top-Chance vergab, sorgte Alexander Prass per Kopf für die Vorentscheidung (70.).

Für das Heimspiel gegen Rakow am Donnerstag sollten Standardgoalie Scherpen und Wüthrich wieder fit sein.