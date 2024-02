Rekordtor reicht nicht: Salzburg patzt schon wieder gegen BW Linz

Salzburg drückte, spielte sich auch Möglichkeiten heraus – scheiterte jedoch an der Chancenverwertung und dem Linzer Abwehrbollwerk. Am knappsten dran war Sucic, der die Stange traf (53.). So reichte es für den Meister auch im zweiten Spiel im Frühjahr nur zu einem 1:1. Salzburg ist 2024 in der Liga noch ohne Sieg. Sturm kann in der Tabelle am Sonntag gleichziehen.