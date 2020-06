Richtungsweisende Partien für Wacker und Sturm

Mit sechs Punkten und Tabellenplatz sechs hat Wacker Innsbruck, sämtlichen Unkenrufen zum Trotz, bisher zu überzeugen gewusst. Mit der Rolle des Abstiegskandidaten wollen sich die Tiroler nicht abfinden, auch wenn es vor einer Woche gegen Ried die erste Saisonniederlage gab. Die Partie gegen Wr. Neustadt (19 Uhr) könnte bereits richtungsweisend sein. „Da wird man sehen, wo die Reise hingeht“, erklärt Trainer Roland Kirchler. „Über die Saison gesehen sind wir sicher die bessere Mannschaft, aber in einem Spiel kann alles geschehen.“

Die Niederösterreicher hoffen hingegen nach dem 0:5 bei der Austria auf den Heimvorteil: In diesem Kalenderjahr gab es vor eigenem Publikum erst zwei Niederlagen, beide gegen Salzburg. Das stimmt auch Neustadt-Manager Günter Kreissl optimistisch: „Wenn wir an uns glauben und das Verhalten auf dem Platz ändern, dann ist vieles möglich.“ Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in Wr. Neustadt endete 2:2.