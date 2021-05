Das Wunder bleibt aus: Klagenfurt stößt St. Pölten in die 2. Liga

St. Pölten präsentierte sich mit passenderem System (4-1-3-2) wesentlich stabiler als im EM-Stadion. Trotz klarer Überlegenheit gab es erst in Minute 54 eine Großchance: Schulz köpfelte an die Latte. Der Zweitligist wirkte beim dritten Spiel in sieben Tagen müde, verteidigte aber geschickt. In Minute 86 gelang Pink der Siegtreffer. Das letztklassige Ende: Robert Ljubicic sieht für ein brutales Foul Rot und wird bei seinem neuen Verein Rapid lange fehlen.