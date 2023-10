Burgstaller nach dem späten Rapid-Ausgleich: "Das tut einfach gut"

Rapid und der LASK haben den Fußballfans am Sonntag zum Abschluss der 12. Bundesliga-Runde ein wahres Spektakel geliefert. Die Hütteldorfer bewiesen bei dem turbulenten 3:3 Moral, kamen in Unterzahl zweimal zurück und retteten am Ende einen verdienten Punkt. "Ich hoffe, dass wir aus dem Spiel viel Energie schöpfen und viel Selbstvertrauen mitnehmen", sagte Trainer Zoran Barisic. Tabellarisch hilft das Remis der sechstplatzierten, kriselnden Rapid aber nur bedingt weiter.

"Es war ein sehr spannendes Spiel, ein Spektakel für die Fans", resümierte Barisic. Vor allem die Nachspielzeit hatte es in sich. Bereits in Unterzahl agierend gelang Rapid durch einen Handelfmeter von Marco Grüll der Ausgleich, ehe Husein Balic den vermeintlichen Siegtreffer für den LASK erzielte. "Schon wieder ein Deja-vu, das haben sich die Jungs und die Fans nicht verdient", dachte Barisic im Moment des 2:3.