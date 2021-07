Rapid bringt sich um den verdienten Lohn

In der 25. Minute hätte Beric auch in Wien berühmt werden können. Komplett unbedrängt schoss er aus rund neun Metern Tormann Gratzei an. Die Hütteldorfer (oder soll man jetzt Leopoldstädter sagen) versuchten vor allem von der rechten Seite mit Schaub und Pavelic Druck zu erzeugen, Sturm reagierte lediglich. Vorne agierte Djuricin allein auf weiter Rasenflur. Im Mittelfeld zeichnete sich Daniel Offenbacher aus: Zwei Minuten nachdem er Gelb gesehen hatte, rutschte er brutal in Pavelic – und musste duschen gehen. Trainer Darko Milanic war sauer: „Für so etwas haben wir einen Strafenkatalog. Er bekommt zu viele Karten.“ In der 35. Minute gab es Toralarm, einem Hofmann-Treffer war aber ein Abseits vorangegangen.

Rapid kam mit ähnlichem Schwung aus der Kabine – und wurde belohnt. Nach einer Flanke von Schrammel köpfelte ausgerechnet Beric, der schwächste Rapidler, zum 1:0 ein. Gratzei zeichnete sich durch Orientierungslosigkeit aus. Rapid machte in Überzahl freilich das Spiel, Hofmann traf aus einem Freistoß die Latte. Die Grazer wurden nur durch eine missglückte Flanke von Madl gefährlich. Apropos gefährlich, das Spiel wurde ruppiger. Schiedsrichter Schüttengruber übersah, wie Beric Sturms Spendlhofer mit dem Ellbogen ins Gesicht schlug. Aber auch den Kopfstoß von Stankovic an Hofmann. Nicht aber wie in diesem Gerangel Beric den Grazer Hadzic niederstieß - Rot (Trainer Zoran Barisic: „Klar gibt das Konsequenzen“).

Jetzt wurden die Gäste stärker, Schmerböck vergab zunächst eine Top-Chance, kurz darauf bediente er Marco Djuricin, der zum 1:1 traf.

„Wir sind glücklich mit dem Punkt“, sagt Sturm-Verteidiger Michael Madl. Barisic freilich etwas weniger. „Die Burschen haben sehr gut gespielt. Sie haben sich selbst um die Früchte gebracht.“ Die Statistik gibt dem Rapid-Coach recht. 23:7 lautete das Torschuss-Verhältnis zugunsten von Rapid, Sturm kam im Spiel zu einer einzigen Flanke.