Heißes Finish in Favoriten: Austria nur Remis gegen Altach

Am anderen Ende könnte indes am Samstag wirklich eine Entscheidung fallen. Wenn BW Linz beim WAC punktet und Lustenau bei der WSG Tirol verliert, sind die Vorarlberger abgestiegen.

Die Altacher sind bereits seit Tagen in der Hauptstadt, da sie nach dem 1:2 bei Blau-Weiß Linz gar nicht erst die Heimreise ins Ländle angetreten. Dafür haben sie sich am Mittwoch bei Rapid angeschaut, was sich in der Meistergruppe so tut. Und vielleicht Anleihen bei Sturm genommen, wie man auswärts erfolgreich agiert.

Die Gäste schritten forsch ans Tagwerk, verteidigten intensiv, hatten aber offensiv wenig im Angebot. Zusammenhängende Aktionen gab es auch bei der Austria zu Beginn nicht, auch die nicht immer jugendfreien Gesänge der violetten Fans hatten wenig Unterhaltungswert.

Huskovic jubelte über die Führung

Die Fans wurden aber für 25 Minuten geduldiges Warten auf eine schöne Aktion belohnt: Muharem Huskovic schloss ab, nachdem zuvor Gruber den Ball auch mit Hilfe der Stange zur Mitte gebracht hatte. Freuen durfte sie sich nicht lange. Nach einem vermeintlichen Foul von Galvao an Fadinger im Strafraum entschied Schiedsrichter Semler nach VAR auf Strafstoß, den der Deutsche Mike-Steven Bähre verwandelte (31.). Das Spiel nahm Fahrt auf. Austria agierte nun mit mehr Nachdruck, hatte es aber schwer gegen das Altacher Abwehr-Bollwerk.