Erster Sieg in der Quali-Gruppe: Austria festigt die Führung

WAC - Austria 0:1 Im vierten Versuch hat es geklappt: Die Austria gewinnt erstmals in der Quali-Gruppe und liegt nach dem 1:0 beim WAC vier Punkte vor dem einzigen Verfolger. In Wolfsberg war die Austria insgesamt klar besser. Gruber behielt im Strafraum den Überblick und traf ins Eck – 0:1 (11.). Nicht so genau zielten Ranftl und Schmidt – WAC-Goalie Bonmann konnte beide Schüsse parieren. Nach der Pause rettete Jasic auf der Linie, ehe der WAC erstmals selbst gefährlich wurde: Joker Zimmermann zog zwei Mal ab – vergeblich. Ballo schwächte die Hausherren mit seinem Gelb-rot-Foul an Galvao (65.). In Überzahl sicherten die Violetten den Sieg ab.

WSG Tirol - BW Linz 2:1 Der Nachmittag hatte entgegen der bisherigen Spielverläufe mit einem frühen Tor begonnen: Im fast leeren Tivoli jubelte der WSG nach einer Taferner-Ecke, Diarra köpfelte unbedrängt zum 1:0 gegen BW Linz ein (4.).

Gegen den Lieblingsgegner (nur eine Pleite in 14 Duellen) legte Diarra nach: Einen Prelec-Schuss leitete der Stürmer gekonnt mit der Ferse ins Netz ab (50.). Noch schöner war das 2:1 durch einen Prachtschuss von Dobras (74.). Durch Ibrahimi war das 2:2 für BW nahe, aber so viele Tore wären in der Quali-Gruppe auch schon verdächtig gewesen. Die Linzer bleiben in Abstiegsgefahr.

Lustenau - Altach 0:1 In Bregenz war das volle Haus das Erfreulichste in Hälfte eins: Lustenau verteidigte im Ländle-Derby gewohnt kompakt, Altach war überlegen, wollte aber nicht so viel Risiko nehmen wie gewohnt. Das liegt auch am schwindenden Selbstvertrauen: Nur eines von 17 Spielen konnte gewonnen werden – es war ein 3:0 gegen Lustenau. Umso wichtiger war Altachs Goldtor durch Joker Bahloul (80.). Durch den Derbysieg sind die Lustenauer am Tabellenende bereits um acht Punkte distanziert.