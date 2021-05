Play-off-Finale live: So steht es bei der Austria gegen den WAC

Die Austria hofft auf das Happy End, der WAC will das "Trostpflaster" ergattern: Vor dem Play-off-Duell um das letzte Europacup-Ticket in der Bundesliga sind beide Mannschaften erpicht, ihre Saison im letzten Abdruck nachhaltig zu verschönen. Die Wiener haben im ersten Aufeinandertreffen am Mittwochabend (19.00 Uhr/live Sky) den Heimvorteil und damit 3.000 Fans im Rücken. Der WAC hat gegen die Austria in jüngster Vergangenheit aber zu überzeugen vermocht.