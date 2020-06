Bundesliga: Noch mehr Spannung vor dem Saisonfinish

Die Bundesliga biegt in die Zielgerade ein. Noch vier Runden sind in der Meister- und der Qualifikationsgruppe zu spielen, noch ist zwei Wochen vor dem Ende einer durch die monatelange Coronavirus-Pause außergewöhnlichen Saison keine einzige Entscheidung gefallen. Der KURIER gibt den Überblick ...

Der Kampf um den Titel

„Wir sind nach wie vor in einer super Situation!“ Natürlich stimmt, was Jesse Marsch nach dem 2:2 seiner Salzburger gegen den WAC meinte. Aber die Situation könnte noch besser sein. Denn der Tabellenführer verschenkte gegen die Kärntner zwei Punkte. Damit beträgt der Vorsprung vor dem Gipfeltreffen am Mittwoch auf den Zweiten Rapid „nur“ sechs statt acht Punkte. Salzburgs Trainer sieht das trotzdem positiv: „Jetzt kommt es zu diesem Super-Spiel. Das wird ein richtiger Kampf“, freut sich der Amerikaner.