Neun Gründe für den sechsten Salzburger Titel

Salzburg wird also zum sechsten Mal in den vergangenen neun Saisonen Meister werden. Der KURIER hat neun Gründe gefunden, warum der Favorit trotz einiger Tiefen doch problemlos den Titel verteidigen wird ...

Nur ein Szenario, das beweist, wie unrealistisch ein Scheitern noch wäre: Salzburg müsste die letzten beiden Spiele gegen den auswärtsschwachen WAC und bei der sowieso schwachen Austria 0:6 und 0:5 verlieren sowie der einzige Verfolger jedes seiner drei Spiele in Grödig und in Wolfsberg sowie gegen Wiener Neustadt mit 7:0 gewinnen.

Es ist ein Salzburger Kuriosum: Just durch das erste 0:0 in dieser Bundesliga-Saison am Mittwoch bei Sturm ist Salzburg praktisch nicht mehr einzuholen. Denn nicht einmal der größte Optimist im Lager von Rapid kann daran glauben, dass Salzburg die neun Punkte Vorsprung und das um 31 Tore bessere Torverhältnis noch verspielt.

In dieser Saison fiel dem Nachzügler die Rolle des Züngleins an der Waage im Titelkampf zu: Während Rapid sieglos blieb, gewannen die Salzburger alle vier Duelle klar und holten acht Punkte mehr als der Titelkonkurrent.

Es hat fraglos schon personell besser besetzte Salzburger Meistermannschaften gegeben – etwa jene vor einem Jahr, die konnte in Österreich nichts und niemand stoppen. Diese Saison gab es aber Momente, in denen die Salzburger Nerven zeigten – etwa nach dem Ausscheiden gegen Malmö im September oder auch im März. Aber immer dann, wenn der Fast-Meister patzte, patzten zumeist auch die Konkurrenten.

Das 1:0 ist im modernen Fußball extrem wichtig. Salzburg gelang dieses immerhin in 24 von 34 Spielen – man nutzte diesen Vorteil zu 20 von 21 Saisonsiegen. Ein 0:1 wurde hingegen nur einmal in einen Sieg verwandelt: Im Dezember gewann man bei Austria noch mit 4:2.

