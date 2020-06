Admiraner schicken Grödig ins nächste Debakel

Eine Trommel, zwei Fahnen. Das war’s dann auch schon, was die Fan-Unterstützung aus Grödig in der Südstadt anging. Gut, viel mehr hatte der Aufsteiger im Auswärtsspiel gegen die Admira auch nicht verdient gehabt: Drei Tage nach dem 0:6-Debakel gegen Sturm Graz präsentierten sich die Salzburger auch in Niederösterreich desolat.



Mit vier Umstellungen hatte Grödig-Trainer Adi Hütter eine Reaktion gezeigt. Selbiges erwartete er auch von seiner Mannschaft. "Eine Antwort ist sie noch schuldig geblieben. Aber ich muss meinen Spielern jetzt die Hand reichen", sagte er. Am Montag muss Hütter sich entscheiden, ob er Grödig-Coach bleiben will.



Der 4:0-Sieg der Admira war nicht nur völlig verdient, er bedeutete auch zwei Abschiede: Während für Grödig das Thema Europacup laut Hütter "Geschichte ist", hat die Admira das Abstiegsgespenst wohl aus der Südstadt vertrieben. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Innsbruck komfortable elf Punkte.



Nicht nur die Tabelle spricht mittlerweile für die Erstklassigkeit der Admiraner, auch ihr Auftreten. Bevor Katzer per Kopf (32.) und Schicker mit einem Heber (37.) für klare und verdiente Verhältnisse sorgten, vergab der auffällige Schick drei Mal alleine vor dem Tor.



Doch der Außenspieler sollte noch jubeln dürfen: In einer mäßigen zweiten Hälfte, in der die Admira Gegner und Tempo zu kontrollieren verstand, traf Schick zur Entscheidung (73.). Den Endstand besorgte Sax mit einem Schuss ins Kreuzeck (90.). Die Grödig-Fahnen waren da längst verstaut.