Salzburg rettet Remis gegen WAC, LASK vergibt Sieg gegen Sturm

Die Linzer dominierten das Geschehen auch ohne Michorl und Goiginger, beide zunächst zwecks Schonung auf der Bank, von Beginn an. Lediglich das Ummünzen der Überlegenheit in eine Führung wollte nicht so richtig klappen. Chancen dafür waren zuhauf vorhanden, allein in der 9. Minute in Form einer Doppelmöglichkeit. Grgic spielte einen weiten Traumpass auf Balic, der Goalie Siebenhandl überhob, doch Gazibegovic rettete in höchster Not.