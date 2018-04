Bundesliga live: Spielstand bei Sturm Graz - Rapid Wien

Nach fünf Ligasiegen in Folge hat Rapid Blut geleckt. Im Schlagerspiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende wollen die Wiener am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF eins, Sky) auch bei Sturm Graz das Maximum holen. Mit einem Erfolg in der Merkur Arena würde Rapid dem Tabellenzweiten bis auf zwei Zähler nahe rücken und sich die Chance auf den Startplatz in der Champions-League-Qualifikation eröffnen.

Sturm will den Kontrahenten fünf Runden vor Saisonende deshalb möglichst auf Distanz halten. Im jüngsten Cup-Duell vor gerade einmal eineinhalb Wochen setzten sich die Steirer im Halbfinale ebenfalls vor heimischer Kulisse mit 3:2 nach Verlängerung durch. Zu Hause sind die "Blackys" gegen Rapid schon vier Pflichtspiele ungeschlagen. Klar ist aber auch eines: Gewinnt Sturm die Nachmittagspartie nicht, hat der überlegene Spitzenreiter Salzburg am Abend bei Schlusslicht St. Pölten die Möglichkeit, die Titelverteidigung vorzeitig zu fixieren.