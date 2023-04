Eine Woche nach dem teils desolaten Auftritt gegen die Wiener Austria samt einer Brandrede von Sportchef Christoph Freund empfĂ€ngt Serienmeister Red Bull Salzburg in der dritten Runde der Meistergruppe den LASK. FĂŒr das Duell am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) in der Bundesliga forderte Trainer Matthias Jaissle von seiner Mannschaft ein "anderes Gesicht" als zuletzt und warnte gleichzeitig vor den formstarken Linzern.