Bundesliga live: So steht es bei der Austria, Ried und Admira

Die SV Ried ist indes die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Die Innviertler holten aus den ersten sieben Runden elf Punkte und liegen damit auf Rang drei - diese Platzierung soll auch nach dem Heimspiel am Samstag gegen den WAC Bestand haben.

Zu guter Letzt steigt in Maria Enzersdorf ein Duell zweier Teams, die in der Vorwoche überraschende Auswärtssiege eingefahren haben. Die Admira behielt bei Rapid mit 2:1 die Oberhand, der TSV Hartberg bezwang den WAC in Wolfsberg 3:1. Dadurch dockten sowohl die Südstädter als auch die punktegleichen Hartberger im Tabellenmittelfeld an.