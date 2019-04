Bundesliga: Live-Spielstände in der Meistergruppe

Red Bull Salzburg hat am Sonntag im Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga den ersten " Matchball". Bei einem Auswärtssieg beim WAC wäre der sechste Triumph in Folge vorzeitig in der Tasche. Auch weniger könnte bereits reichen, da der LASK bei Sturm Graz mehr Punkte holen muss als Salzburg im Lavanttal, um die Entscheidung zumindest noch eine Woche hinauszuzögern.

Ganz andere Sorgen hat man bei der Wiener Austria: Dort klammert man sich wie im Vorjahr nach einer verunglückten Saison an die Hoffnung, sich im Finish steigern zu können. In der Bundesliga-Meistergruppe laufen die Wiener ihren Ansprüchen hinterher. Um die Wende doch noch zu schaffen, müssen in den letzten fünf Runden Siege her. Am Sonntag droht in St. Pölten im Falle einer Niederlage jedoch Ungemach.