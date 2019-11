Bundesliga live: Klare Führung für Rapid bei Altach

Last but not least will der SKN St. Pölten nach dem 1:0-Erfolg bei Rapid nachlegen und gegen den Aufsteiger WSG Tirol seine lange Heim-Negativserie beenden: Seit dem 2:1 gegen Altach am 8. Dezember 2018 sind die Niederösterreicher in 13 Meisterschaftsspielen (drei Remis, zehn Niederlagen) in der NV Arena sieglos.