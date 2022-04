Bundesliga live: So steht es bei den Spielen der Quali-Runde

Beim Duell zwischen dem LASK und der SV Ried vor vollem Haus in Pasching geht es am Samstag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga nicht nur um die Vorherrschaft in Oberösterreich, sondern vor allem um Platz eins in der Qualifikationsgruppe.

Zwei Spiele, vier Punkte: SCR Altach und die Admira haben in den ersten beiden Partien der Qualifikationsgruppe die gleiche Punkteausbeute geholt. Im direkten Duell in der Cashpoint Arena wollen beide Teams den positiven Trend prolongieren. Das Schlusslicht würde mit einem Heimerfolg bis auf einen Zähler an den Konkurrenten aus Niederösterreich heranrücken, der sich wiederum selbst viel Luft im Abstiegskampf verschaffen kann.

Rund vier Wochen nach dem 1:0-Sieg in Hartberg ist die WSG Tirol neuerlich in der Steiermark gefordert. Ein Zähler fehlt den Wattenern auf den zehntplatzierten TSV.