Bundesliga live: So steht es bei Altach - Salzburg, LASK - Hartberg

Nach einem Monat ohne Sieg in der Bundesliga plant der LASK endlich wieder die volle Punkteausbeute ein. Im Heimspiel gegen TSV Hartberg um 17.00 Uhr (live Sky) wollen die Linzer an die Leistung anknüpfen, mit der sie zuletzt Meister Red Bull Salzburg an den Rand einer Niederlage gebracht haben. Gegen "kleinere" Klubs ist es zuletzt allerdings nicht nach Wunsch gelaufen, die Oststeirer erwiesen sich zudem in der vergangenen Saison als harte Nuss. Der LASK musste sich im September gegen Ried (1:1), Lustenau (1:1) und WSG Tirol (1:4) mit nur zwei Zählern begnügen.