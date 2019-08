Bundesliga live: Rapid im Schlagerspiel bei Sturm Graz

Die Austria will derweil die Kurve kriegen. Das 5:1 in Mattersburg werteten die Veilchen zuletzt als Startschuss in bessere Zeiten. Nach dem Europacup-Aus in Zypern wird der Auftritt gegen die Admira deshalb umso wichtiger. Alles andere als ein Heimerfolg über den aktuellen Letzten würde der Gemütslage in Wien-Favoriten nicht zuträglich sein.

Zu guter Letzt kommt es noch zum Aufeinandertreffern zwischen Altach und Hartberg. "Ich bin überzeugt davon, dass wir unser Potenzial nicht zu 100 Prozent ausgeschöpft haben", sagte Altach-Trainer Alex Pastoor, der eine "zähe Partie" erwartet. Markus Schopp, der Coach beim Tabellendritten aus Hartberg, sieht seine Kicker in der Außenseiterrolle.