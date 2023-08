Bundesliga-Kracher live: So steht es bei Sturm Graz gegen den LASK

Am Top-drei-Status des LASK zu rütteln, kommt für Ilzer trotz des mageren Auftritts der Linzer gegen Rapid (1:1) nicht in Frage. "Die erste Halbzeit war nicht so, wie es sich wahrscheinlich alle erwartet haben. Trotzdem ist der LASK eine Spitzenmannschaft, ein Top-drei-Team in Österreich, hat einen enorm starken Kader", sagte Ilzer. Er warnte vor einem "Topgegner".