Salzburg gewinnt spektakulären Schlager gegen Rapid

Rapid, das auf den verletzten Burgstaller verzichten musste (den Flügelspieler ersetzt im Teamkader kurioserweise mit dem Salzburger Ilsanker ein defensiver Mittelfeldspieler), war plötzlich wieder im Spiel. Mehr noch: Petsos ließ mit einem Gewaltschuss Ersatzkeeper Walke, der zur Pause für Gulacsi (Gehirnerschütterung) gekommen war, keine Chance - 2:2 (56).

Das Spiel gewann nun von Minute zu Minute an Klasse und noch mehr an Rasse. Salzburg hatte eine Antwort auf den Rapid-Ausgleich: Dieses Mal verwertete Rodnei (oder vielleicht der Rapidler Sonnleitner) einen weiteren Svento-Freistoß per Kopf - 3:2 (58.). Der neuerliche Rückstand demoralisierte die Rapidler aber nicht: Trimmel ließ mit dem nächsten Gewaltschuss Walke keine Chance - 3:3 (66.).

Die Partie wogte nun hin und her - mit dem besseren Ende für den Tabellenführer, der just in der Rapid-Viertelstunde das Spektakel entschied: Zunächst stellte Soriano auf 4:3 (84.). Dabei traf der Spanier Gegenspieler Trimmel unglücklich im Gesicht. Der Rapidler zog sich dabei einen Nasenbeinbruch zu.

Dann erhöhte Kampl nach einem perfekten Konto auf 5:3 (89.). Und schließlich sorgte Soriano mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel in der Nachspielzeit noch für den 6:3-Endstand.

„ Rapid hat uns alles abverlangt. Das Spiel war nicht die feine Kost, hatte aber vieles, was den Fußball so attraktiv macht“, resümierte Salzburg-Coach Roger Schmidt.