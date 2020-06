Grödig: Platzverbot im eigenen Stadion

Schon am Samstag steht das Heimspiel gegen den WAC an, kommenden Mittwoch der Nachtrag gegen Sturm. "Es deutet alles darauf hin, dass wir am Donnerstag einen Antrag auf Spielverschiebungen stellen, bis uns die Liga wieder da spielen lässt."

Da dürfte die Liga aber nicht mitspielen. Der Passus, dass das Ausweich-Stadion nicht mehr als 100 Kilometer von Grödig entfernt sein darf, könnte aufgehoben werden. Klagenfurt und St. Pölten könnten (natürlich auf Grödiger Rechnung) Rasenheizung und Stadion bieten. "Wenn ein Antrag bei unserer Sportwelt gestellt wird, steht die NV-Arena bereit", sagt SKN-Manager Blumauer.

Außerdem droht Grödig weiteres Ungemach. Liga-Vorstand Ebenbauer erklärt: "Wenn ein Verein die Stadionzulassung verliert, können die Sanktionen bis zum Lizenzentzug führen."