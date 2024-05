Kampfansage der Violetten an Hartberg: "Wir sind der Favorit"

Der WAC soll die Vorspeise gewesen sein, mit Hartberg folgt für die Wiener Austria der Hauptgang. Als Dessert gibt es für den Gewinner des Duells einen Startplatz im Europacup. Austria-Coach Christian Wegleitner: "Wir haben nun Appetit auf mehr." Na Mahlzeit!

Der Interims-Coach hat mit den Veilchen zuletzt zwei 2:1-Siege gefeiert und dabei die nötige Leidenschaft der Mannschaft erkannt. Das bestätigt auch Kapitän Manfred Fischer: "Wir haben wieder die nötige Freude in unserem Spiel, das war in den Wochen davor nicht so der Fall. Die Jungs sind bereit zu leiden."