LASK gegen Ried: Ein seltenes Derby unter besonderen Umständen

7.300 Zuschauer passen ins Rieder Stadion, so viele sind auch gekommen, als die Innviertler den LASK zum bisher letzten Oberösterreich-Derby begrüßt haben. Am 24. Oktober 2017 setzten sich die wenige Monate zuvor in die 2. Liga abgestiegenen Rieder im Cup-Achtelfinale gegen den Bundesliga-Aufsteiger gleich mit 4:1 durch.

Mit Sicherheit wäre heute – drei Tage nach dem sehenswerten 3:3 des LASK gegen Tottenham – auch die Linzer Gugl gut besucht. Der Pandemie wegen muss aber freilich auch das erste OÖ-Derby in der Bundesliga seit über drei Jahren ohne Fans stattfinden.

Vor allem aufseiten des LASK waren einige Spieler im jüngsten Duell 2017 schon dabei und haben sich seither zu Teamspielern entwickelt, wie etwa Reinhold Ranftl, Philipp Wiesinger oder Gernot Trauner, der nach seiner Sperre in der Europa League wieder dabei sein wird.

Die besten Bilder vom Derby im Jahr 2017: