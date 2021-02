Die Austria feiert ein Torfestival, St. Pölten eine Siegpremiere

Die Tiroler suchten von Beginn an zielstrebig den Weg nach vorne, nach wenigen Minuten wehrte SKN-Goalie Riegler einen Rieder-Freistoß ab, der zuletzt in Topform agierende Däne Baden Frederiksen hatte kurz darauf mit einem Schuss Pech. Die fehlerhaften Gäste konterten mit einem ganz passablen Luxbacher-Freistoß und mit einem Ljubicic-Schuss, Torgefahr sieht anders aus. Die beste Chance hatte der Slowene Rogelj, der nach 29 Minuten alleinstehend an Riegler scheiterte.