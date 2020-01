Bundesliga-Bilanz: Die Salzburger dominierten die 2010er-Jahre

4 Meistertitel

holten Óscar García (2016, 2017) und Marco Rose (2018, 2019) zusammen mit den Salzburgern. Die anderen Meistertrainer waren Huub Stevens ( Salzburg/2010), Franco Foda (Sturm Graz/2011), Ricardo Moniz ( Salzburg/2012), Peter Stöger ( Austria/2013), Roger Schmidt ( Salzburg/2014) und Adi Hütter ( Salzburg/2015).

1 Sieg

feierte Austria Kärnten in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesliga. Die Klagenfurter, die den Spielbetrieb eingestellt haben, absolvierten allerdings auch nur 17 Spiele in diesem Zeitraum in der ersten Liga – so wenige wie kein anderer Verein.