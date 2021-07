Die Austria will ihre Serie ausbauen

Erfolgreich will die Austria auch heute beim Gastspiel in Wolfsberg sein. Für Trainer Nenad Bjelica ist der Auftritt bei seinem Ex-Klub freilich eine emotionale Angelegenheit: „Natürlich ist das ein besonderes Spiel für mich. Ich fühle mich mit Wolfsberg noch immer sehr verbunden, habe hier eine wunderschöne Zeit verbracht.“

Einige seiner Europacup-Helden könnte er durchaus schonen, immerhin steht am Dienstag das Spiel der Spiele aus violetter Sicht auf dem Programm, wenn man gegen Dinamo daheim den Aufstieg in die Gruppenphase der Champions League fixieren möchte. „Wir haben genug Qualität in unserem Kader, um so etwas abfangen zu können. Die elf, die spielen, werden hundertprozentigen Einsatz bringen.“

Auch Lindner macht sich keine Sorgen: „Alle im Kader halten sich, wenn sie spielen, an das defensive Konzept. Noch schöner wäre, wenn wir am Dienstag ohne Gegentor bleiben.“