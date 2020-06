Die Austria muss auch ohne Torjäger punkten

Damit es so weit nicht kommt, muss das Punktekonto brav gefüllt und der Abstand zu Platz zwei (derzeit noch sechs Punkte Rückstand auf den WAC) reduziert werden. Das Problem: Auch Rapid, Sturm und Altach gilt es auf dem Weg dorthin zu überholen. Aus den verbleibenden zwei Heimspielen wünscht sich die Austria zumindest vier Punkte. Baumgartner erwartet heute in der Generali Arena, in der die Tribüne Ecke Süd/West erstmals in Betrieb ist, ein hochkarätiges Spiel wie beim 3:2-Sieg der Veilchen in Salzburg.

Bei Salzburg konnte Goalgetter Soriano wegen einer Grippe auch am Freitag nicht trainieren, könnte aber seinen Kollegen nach Wien hinterherreisen. Sein Einsatz ist unwahrscheinlich.