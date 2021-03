Die Admira verschenkt drei Tore, Salzburg siegt ohne Sorgen

Zunächst schlug Keeper Leitner den Ball nach einem Freistoß von Junuzovic Richtung eigenes Tor, Bernede staubte zur Sicherheit noch ab. Für den Franzosen war es das erste Bundesliga-Tor (13.). Dann ließen die Admiraner den Ball nach einer Junuzovic-Ecke durch den Strafraum segeln, Kristensen traf per Kopf (23.). Und schließlich liefen die Südstädter noch in einen Konter. Abwehrchef Datkovic stellte sich gegen den acht Jahre jüngeren Adeyemi wie ein Lehrbub an, dessen Zuspiel verwertete Daka sehenswert (30.).