Bundesliga: Der Tag, an dem Salzburg Meister sein könnte

Schauplatz Pasching

Der LASK könnte im Heimspiel gegen den WAC (17 Uhr) mit dem vierten Sieg in Serie die Mini-Chance auf den Titel wahren und einen Platz unter den Top-3 endgültig fixieren. "Wir sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Wir haben das Momentum wieder aufgebaut, und das wollen wir nicht wieder loslassen. Deswegen werden wir von der ersten Minute an Vollgas geben“, versprach Trainer Valerien Ismael. Der Vize-Meistertitel und damit ein Startplatz in der Champions-League-Qualifikation kann hingegen noch nicht eingefahren werden. Der WAC braucht wohl einen Sieg, um die realistische Chance auf Platz 3 und damit einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League zu wahren. "Das einzige Ziel ist: Wir fahren zum LASK, um zu gewinnen, um drei Punkte mitzunehmen", sagt Trainer Ferdinand Feldhofer.