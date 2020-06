Barisic fordert gegen Salzburg Punkte

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Saisonduellen mit Salzburg spricht auch am Sonntag (16.30 Uhr) nicht viel für Rapid. Wichtig für Rapid-Coach Zoran Barisic ist, dass seine Spieler überzeugt sind, in Salzburg gewinnen zu können.

"Wir können uns mit der stärksten Mannschaft Österreichs messen" freut sich Barisic. Wie man dieses Team besiegt, weiß Florian Kainz. Der Steirer war in der vergangenen Saison beim 2:1 von Sturm in Salzburg dabei. "Ich hab’ das Siegestor geschossen, Sturm hat erstmals nach zehn Jahren wieder in Salzburg gewonnen", erinnert sich der 22-Jährige.

Barisic fordert von seinen Spielern "nicht nur schönen Fußball, sondern auch, "dass wir Punkte mitnehmen". Seine ursprünglichen taktischen Pläne musste er wegen mehrerer Ausfälle über Bord werfen. Immerhin konnte der zuletzt erkrankte Pavelic am Freitag wieder trainieren.