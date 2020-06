Austria gewinnt dank Lindner in der Südstadt

Unmittelbar vor dem Spiel gab es in der Südstadt eine Aufführung der Rocky Horror Show. Ganz so schlimm wurde das Match dann doch nicht. Einen Horror verbreitete lediglich der unebene Platz, der viele Aktionen ins Stocken brachte. Die Austria ebnete mit dem 1:0-Zittersieg etwas ihren Weg in Richtung der Europacup-Plätze.

Es war ein Spiel mit zwei Hälften, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die erste gehörte der Austria, die zweite Admira Wacker. Die Violetten gaben von Beginn an den Ton an, fanden auch spielerisch endlich wieder zurück zu alter Stärke. Nach einer halben Stunde gingen die Wiener absolut verdient durch ein sehenswertes Tor in Führung: Über Salamon und Hosiner kommt der Ball zu De Paula – 1:0 (31.).

Die Admira wurde nur zwei Mal gefährlich. Ein Mal scheiterte Schick, dann schaltete sich die Sprenkleranlage hinter dem Austria-Tor von selbst ein, wodurch Goalie Lindner kurz ins Schwimmen kam. Nach der Pause hatte er alle Hände voll zu tun, die Admira zeigte, weshalb sie das zweitbeste Frühjahrsteam hinter Salzburg ist. Die besten Möglichkeiten auf den Ausgleich hatten Thürauer und Schick, doch Lindner allein hielt am Ende die drei Punkte für die Austria fest. "Zuletzt sind wir defensiv gut gestanden. Ich war überrascht, dass wir so viele Chancen zuließen. Ich habe gezeigt, dass ich auch noch da bin und meinen Job machen kann."